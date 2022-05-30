У Тернополі успішно працює проєкт “Custody Records”

Дотримання прав людини правоохоронцями та захист поліцейських від неправдивих обвинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими – основна мета проєкту «Custody Records».

Це – автоматизована система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими особами. В нашому обласному центрі він офіційно розпочав працювати на базі Тернопільського райуправління поліції ще 2 липня 2021 року.

Тернопільщина стала другою областю, після Харкова, яка вирішила втілювати у життя практику країн Євросоюзу.

“Жодних скарг від осіб, які були затримані згідно зі статтею 208 КПК та доставлені в “Custody Records” не надходило. Даний проєкт забезпечує дотримання прав не лише затриманих осіб, але й права самих поліцейських, адже кожен крок у полі зору”, – розповіла начальник сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції Оксана Придруга.

Як працює «Custody records» в Тернополі, яке обладнання та техніку ще потрібно придбати для бездоганної роботи приїхала перевірити та проаналізувати керівник програми «Безпека людини» Координатора проєкту ОБСЄ в Україні Лілія Грудко.

“Таке впровадження вимагає значних зусиль як національних, так і міжнародних партнерів, адже необхідно закуповувати і встановлювати велику кількість відеообладнання та іншої техніки. Це тривала робота, але це дуже важливий аспект загалом у забезпеченні дотримання прав людини”.

Під проєкт виділено сім кімнат. Усі приміщення відремонтовані та облаштовані відповідно до вимог системи «Custody Records», а порушенню прав людини в підрозділах поліції запобігає система цілодобового відеомоніторингу за затриманою особою з моменту її доставлення в підрозділ поліції – до конвоювання в слідчий ізолятор.