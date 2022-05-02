У Тернополі запрацювали 12 чергових садочків

Станом на ранок 02 травня, у Тернополі в 12 чергових садочках та одному дошкільному навчальному закладі функціонує 104 групи.

Наразі 576 дітей розпочали відвідувати дитячі садочки, однак ця цифра щодня зростає, адже батьки збирають потрібні документи для початку навчання.

Серед чергових садків: 2 , 3, 4, 5, 10, 20, 21, 23, 25, 33, 34, 38, ПШ 5 (дошкільний підрозділ). Працюють дошкільні заклади, зокрема на масиві БАМ, Центр, Східний, Канада, Новий світ та Дружба у достатній кількості.

Нагадаємо, для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків.

Першочергово забезпечуються місцями діти, у яких батьки (мама і батько) працюючі. За наявності вільних місць зараховуються діти, у яких один з батьків працює.

Після заповнення цих документів завідувач особисто скерує батьків до найближчого чергового дитсадка, який відвідуватиме на час воєнного стану ваша дитина.