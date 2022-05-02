У Тернополі горіла багатоповерхівка

2 травня о 10:58 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про пожежу сміття на сходовій клітці 9-го поверху дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку у м. Тернопіль на вул. Київська.

На місце події направлено черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління у складі двох відділень та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. По прибуттю до місця виклику факт пожежі площею 3 м кв. підтверджено. Внаслідок пожежі відбулося сильне задимлення під’їзду, тому на місце події додатково направлено відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління для проведення евакуації мешканців під’їзду.

Всього на свіже повітря було виведено 12 мешканців. Одного мешканця, з ознаками отруєння продуктами горіння, передано працівникам екстреної медичної допомоги. О 11:13 пожежу локалізовано. О 11:15 – ліквідовано.