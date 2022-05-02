У боротьбі з російським окупантом загинув випускник тернопільського коледжу: йому було всього 19-ть…

З0 квітня героїчно загинув Руслан Тимофей – випускник 37-ї групи Державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». Про сумну новину повідомив керівник коледжу, полковник Вадим Вікторович Ластовицький.

– Великий сум та біль… Загинув наш вихованець, коледжу, боєць 1 гірсько-штурмової роти. Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму. Герої не вмирають. Руслан ми обов’язково за тебе помстимося, – зазначив Вадим Ластовицький.

Спочивай з Богом герой! Вічна та світла пам’ять…