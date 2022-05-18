У Тернополі запрацювали ще 5 дитсадків

З понеділка, 16 травня ще 5 тернопільських дитсадків відновили роботу під час війни. Також почала працювати школа для дітей з інвалідністю.

Про це розповів на брифінгу 17 травня міський голова Сергій Надал.

Збільшилась кількість дитячих садків, які приймають дітей, тому що збільшилась кількість бажаючих батьків в кого виникла потреба в зв’язку з тим, що пішли працювати, щоб діти були в садочках. Також почала працювати школа для дітей з інвалідністю. Навчання відбувається за змішаною формою», – повідомив він.

Для відвідування дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала дитина до початку повномасштабного вторгнення.

ТМЦ-Інфо