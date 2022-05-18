12:16 | 18.05.2022
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Бібліотеки Бучацької громади поповнилися книгою «Жебрак» Ігнатія Рудого, яку видали за сприяння компанії «Бучачагрохлібпром»

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Міська та сільські публічно-шкільні бібліотеки Бучацької громади отримали у подарунок від земляка, уродженця с. Озеряни, письменника і публіциста Ігнатія Рудого книгу «Жебрак».

 

Гостросюжетний роман знайомить читачів із життям громади містечок Кам’янця і Бучача 17-18 століть. Книгу видано в січні 2022 року видавництвом ТзОВ «Терно-граф» за сприяння та фінансової допомоги ТзОВ «Бучачагрохлібпром» накладом 500 примірників.

 

Ігнатій Несторович у своїй новій книзі розкриває реальні сторінки історії Галичини і Поділля. Про це повідомила у групі «Бучацька публічна бібліотека» Леся Машталір.

 

– Це те, що ми усі маємо знати, те, що нам болить і що нас спонукає до визначення своїх життєвих позицій. Як сказав у передмові до цієї книги о. Прокопій Лотоцький: «Жебрак» – це наш обов’язок – бути людяними, триматися життя, не замикаючись в священних огорожах власного егоїзму, це завдання відмовитися від фальшивої безпеки, марних фейкових сподівань, які заставляють людину байдуже сісти і нічого не робити, це залишатися на дорозі невтомних пошуків правди». Отож, читаймо нову книгу, пізнаваймо свою історію та насолоджуймося хорошим художнім словом Ігнатія Рудого,  зазначила Леся Машталір.

 

Працівники книгозбірні дякують автору за подарунок.

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