У Тернополі засудили мобілізованого, який втік з військової частини

Тернополі до 1 року іспитового терміну засуили мобілізованого, який самовільно залишив військову частину.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

Підозрюваний провину визнав та заявив, що з 28 травня 2021 року він був призваний на військову службу, яку в подальшому проходив у військовій частині. Командир військової частини за місцем проходження військової служби дозволу на відсутність в розташуванні військової частини не надавав. В період відсутності у військовій частині знаходився за місцем свого проживання. У вчиненому він щиро розкаюється, просить його суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 1 року іспитового терміну.

“Нагляд за чоловіком покласти на командира військової частини за місцем проходження військової служби, а у випадку звільнення з військової служби – на уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання обвинуваченого”, – йдеться у вироку.