У Тернополі затримали домушників із Івано-Франківської області

Жителі двох квартир стали жертвами заїжджих домушників. В їхні помешкання проникли невідомі і винесли цінні речі. Період скоєння злочинів – робочий час, коли господарі відсутні.

За словами Степана Яцуха, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, працівники поліції вранці, 4 лютого, отримали інформацію про те, що в місто приїхали раніше судимі за майнові злочини особи. Пересуваються на іномарці з польськими номерами.

Перше повідомлення про крадіжку надійшло близько 17:00. Потерпілий – орендар помешкання. Чоловік розповів, що в його квартиру на вулиці Тарнавського проникли невідомі. Вони викрали JPS-трекер та пневматичний пістолет. Сума збитків близько чотирьох тисяч гривень. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та бійці КОРД.

Обстежуючи прилеглу територію правоохоронці помітили двох підозрілих чоловіків з пакетом. Їх запросили в Тернопільське райуправління.

У той час, як невідомі були вже в поліції, на лінію “102” зателефонував ще один потерпілий. Як з’ясувалося, жертва мешкала в сусідньому будинку на проспекті Злуки. У чоловіка викрали 150 доларів, золоті прикраси та парфуми.

У ході перевірки стало відомо, що чоловіки причетні до квартирних крадіжок у Тернополі, оскільки в їхньому пакеті та автівці були викрадені речі. Підозрювані – уродженці Івано-Франківської області. Заробляють на життя крадіжками. У них правоохоронці знайшли та вилучили відмички.

За попередньою інформацією, один зі злодіїв стояв на “шухері”, а інший проникав до житла. Останнього затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання обом міри запобіжного заходу та оголошення підозри згідно статті 185 частина 3 ККУ.

Правоохоронці перевіряють чоловіків на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території Тернопільської та сусідніх областей.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області