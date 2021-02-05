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Новини Тернополя 

У Тернополі загорілася квартира

Irena 0 Views Прокоментуй!

Рятувальники ліквідували пожежу балкону у багатоповерхівці

4 лютого о 16:32 в місті Тернопіль на вулиці Колонтая виникла пожежа на балконі на 2-му поверсі 5-поверхового багатоквартирного житлового будинку. Вогнем знищено пластикову обшивку балкону квартири на площі 1 м.кв., пошкоджено елементи кріплення обшивки на площі 1 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано багатоквартирний житловий будинок. На місце пожежі залучалися працівники ОКЦ Управління.

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