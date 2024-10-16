Молодь Тернопільщини реалізовує свій фаховий потенціал на роботі та в бізнесі

Служба зайнятості Тернопільщини активно сприяє молодим жителям краю у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці: свідомо та виважено обрали професію, здобули її, знайшли місця праці, реалізували свій фаховий потенціал.

З початку 2024 року через службу зайнятості області з числа молоді до 35 років:

– 4,2 тис. осіб (майже кожен третій від загальної кількості) шукали роботу,

– 2427 вдалося працевлаштувати,

– 236 – проходили професійне навчання,

– 150 молодих краян було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі й «Армії відновлення».

234 молодих жителя краю отримали гранти чи мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи, з них 14 учасників бойових дій та членів їх сімей, завдяки яким буде створено 496 нових робочих місць. Вони реалізовують бізнеси в роздрібній торгівлі; у сферах краси, освіти, громадського харчування, виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів, текстильної промисловості, займаються стоматологічною практикою, дизайном, розведенням свиней.

Зараз 509 безробітних з числа молоді продовжують пошук роботи через обласну службу зайнятості (це майже 25% від загальної кісті безробітних), з них 32 випускника ВНЗ і 22 – професійно-технічних закладів освіти. 26 – УБД з інвалідністю, 99 – ВПО. 5 безробітних до 35 років зараз проходять профнавчання.

Більшість з них мають професії: продавець, кухар, вчитель закладу загальної середньої освіти, касир торговельного залу, стрілець, вихователь закладу дошкільної освіти та ін.

До слова, роботодавці, які працевлаштовують краян з числа молоді, можуть отримати компенсації :

50% мінімальної зарплати, якщо працевлаштують безробітних:

– віком до 25 років , зі страховим стажем менше року,

– віком до 35 років, якщо приймає його на перше робоче місце

та звільнених зі строкової служби – на перше робоче місце ;

100% фактично сплаченого ЄС В , якщо працевлаштують молодих безробітних на нові робочі місця ;

до 106,5 тис. грн , отримає роботодавець, якщо облаштує робоче місце для людини з інвалідністю І групи та 76 тис. грн – для працівника ІІ групи інвалідності (незалежно від віку).