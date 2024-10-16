Молодь Тернопільщини реалізовує свій фаховий потенціал на роботі та в бізнесі
Служба зайнятості Тернопільщини активно сприяє молодим жителям краю у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці: свідомо та виважено обрали професію, здобули її, знайшли місця праці, реалізували свій фаховий потенціал.
З початку 2024 року через службу зайнятості області з числа молоді до 35 років:
– 4,2 тис. осіб (майже кожен третій від загальної кількості) шукали роботу,
– 2427 вдалося працевлаштувати,
– 236 – проходили професійне навчання,
– 150 молодих краян було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру, у тому числі й «Армії відновлення».
234 молодих жителя краю отримали гранти чи мікрогранти на відкриття або розвиток власної справи, з них 14 учасників бойових дій та членів їх сімей, завдяки яким буде створено 496 нових робочих місць. Вони реалізовують бізнеси в роздрібній торгівлі; у сферах краси, освіти, громадського харчування, виробництва кондитерських та хлібобулочних виробів, текстильної промисловості, займаються стоматологічною практикою, дизайном, розведенням свиней.
Зараз 509 безробітних з числа молоді продовжують пошук роботи через обласну службу зайнятості (це майже 25% від загальної кісті безробітних), з них 32 випускника ВНЗ і 22 – професійно-технічних закладів освіти. 26 – УБД з інвалідністю, 99 – ВПО. 5 безробітних до 35 років зараз проходять профнавчання.
Більшість з них мають професії: продавець, кухар, вчитель закладу загальної середньої освіти, касир торговельного залу, стрілець, вихователь закладу дошкільної освіти та ін.
До слова, роботодавці, які працевлаштовують краян з числа молоді, можуть отримати компенсації:
50% мінімальної зарплати, якщо працевлаштують безробітних:
– віком до 25 років, зі страховим стажем менше року,
– віком до 35 років, якщо приймає його на перше робоче місце
та звільнених зі строкової служби – на перше робоче місце;
100% фактично сплаченого ЄСВ, якщо працевлаштують молодих безробітних на нові робочі місця;
до 106,5 тис. грн, отримає роботодавець, якщо облаштує робоче місце для людини з інвалідністю І групи та 76 тис. грн – для працівника ІІ групи інвалідності (незалежно від віку).
Молоді люди з числа ВПО, УБД та з інвалідністю, які не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, можуть отримати ваучер на оплату навчання за однією із 155 професій.