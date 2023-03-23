У Тернополі затримали «наркобізнесмена»

Уже втретє працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області вистежують та затримують місцевого наркоторговця. У 2018 році чоловік розповсюджував заборонені речовини у складі організованої злочинної групи, а у 2022 налагодив в обласному центрі власний “наркобізнес”. Проте після перших двох затримань суд відпускав тернополянина під заставу у розмірі 200 та 300 тисяч гривень.

Підозрюваний – продавець амфетаміну зі стажем. 40-річний чоловік після того, як вніс чергову суму у травні 2022 року, продовжив займатися протиправним. Проте цього разу, каже Михайло Димида – начальник УБН в Тернопільській області, він намагався працювати таємно, аби не потрапити в поле зору оперативників.

Документувати незаконний бізнес тернополянина працівники УБН спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу розпочали ще у вересні минулого року. У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний взяв до себе помічниками товариша та 17-річну дівчину. Основне завдання спільників – забирати наркотики з поштових відділень й передавати йому. Розраховувався з ними амфетаміном.

Михайло Димида каже, що підозрюваний з перших днів їхньої співпраці “присадив” дівчину на важкі наркотики й вона тепер проходить реабілітацію в одному з медичних центрів області.

Клієнтами наркоторговця були жителі Тернопільщини. Він продавав товар лише перевіреним особам і тільки “з рук в руки”. З цією метою підозрюваний винайняв гаражне приміщення в якому реалізовував товар та дозволяв покупцям вживати там амфетамін.

21 березня у помешканні та гаражі підозрюваного оперативники провели обшуки під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. До роботи залучалися працівники кінологічної служби. У чоловіка виявили та вилучили розфасованого товару на понад 25 тисяч гривень.

Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловікові оголосили підозру згідно з частиною 2 статті 307 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію Тернополя, а також перевіряють клієнтів “бізнесмена”. Триває слідство.