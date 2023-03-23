Прокуратура вимагає зареєструвати комунальне майно вартістю понад 48 млн грн

Чортківська окружна прокуратура пред’явила позов до суду в інтересах держави до однієї із сільських рад Чортківського району про вчинення реєстраційних дій стосовно будинку культури вартістю понад 48 млн грн.

Встановлено, що впродовж 30 років на балансі сільської ради Чортківського району перебуває будинок культури площею понад 800 кв м, однак відомості про нього відсутні у відповідних державних реєстрах. Щоб запобігти можливості його відчуження третіми особами, прокуратура звернулась до суду в інтересах держави.

Тернопільським окружним адміністративним судом розпочато провадження у справі.