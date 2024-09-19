У Тернополі затримали водія ступінь сп’яніння якого перевищував допустиму норму понад 12 разів

Нещодавно на вулиці Об’їзній патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого рухався в період комендантської години.

При спілкуванні з керманичем ми виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов відповідний огляд на місці зупинки.

Прилад Драгер зафіксував 2,43 проміле алкоголю в крові водія.

🚔 Поліцейські склали на нетверезого 50-річного громадянина адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування автомобілем.

Пам’ятайте, навіть невелика кількість алкоголю в крові може мати серйозні наслідки. Будьте відповідальними — не сідайте за кермо на підпитку ❌