У Тернополі затримали водія ступінь сп’яніння якого перевищував допустиму норму понад 12 разів
Нещодавно на вулиці Об’їзній патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого рухався в період комендантської години.
При спілкуванні з керманичем ми виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов відповідний огляд на місці зупинки.
Прилад Драгер зафіксував 2,43 проміле алкоголю в крові водія.
🚔 Поліцейські склали на нетверезого 50-річного громадянина адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування автомобілем.
Пам’ятайте, навіть невелика кількість алкоголю в крові може мати серйозні наслідки. Будьте відповідальними — не сідайте за кермо на підпитку ❌