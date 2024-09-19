⚡️Школярка з Тернопільщини потрапила у суперфінал математичного чемпіонату в Парижі
З 25 по 26 серпня 2024 року у Парижі відбувся суперфінал ХХХVIII Міжнародного чемпіонату з розв’язування логічних математичних задач. Повідомляють у Департаменті освіти та науки у Тернопільській області.
📌Алілуйко Соломія, учениця спеціалізованої школи № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов представила Україну на чемпіонаті.
✔️Кілька турів конкурсу, багато годин підготовки та робота над собою не були даремними.
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