У Тернополі збирають книги, щоби підтримати постраждалі від війни бібліотеки

Вже незабаром, 14 лютого, у світі та Україні відзначатимуть Міжнародний день дарування книг, який покликаний надихати людей ділитись та обмінюватись одне з одним найбільшим інтелектуальним скарбом – книгами.

Тим часом у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей триває великий благодійний збір видань для постраждалих від російської агресії бібліотек України.

Акція «Книжкові скарби – дітям» стартувала 10 січня і вже принесла значні результати. На сьогодні бібліотекарі звітують про більш як 150 книг, принесених читачами, містянами і навіть вимушеними переселенцями. Це твори українських і світових класиків, науково-пізнавальна, довідкова література та книги для дітей.

Такі неймовірні результати вкотре засвідчують здатність українців гуртуватися і співпереживати, підтримувати й ділитись останнім, навіть якщо сам опинився у скруті.

Напередодні цього чудового свята – Дня дарування книг, хочемо ще раз нагадати про те, що благодійна акція триватиме до 1 квітня. Ви теж можете стати її учасником, якщо знайдете у своїй колекції добре збережені книги українською мовою і принесете їх у Тернопільську обласну бібліотеку для дітей.

На превеликий жаль, війна триває, щодня підносячи нам якісь нові «несподіванки», а отже про бібліотеку-адресата благодійної допомоги працівники книгозбірні повідомлять ближче до завершення акції.

Колектив бібліотеки щиро дякує усім, хто вже приєднався до акції-підтримки і закликає суспільство не зупинятись. Лише разом зможемо знешкодити ворожу силу, яка має за цілі в тому числі нашу культуру та мову, і повернути українську книгу в українські бібліотеки!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей