Тернопільщина стала переможцем міжнародного проєкту

Тернопільщина серед переможців проекту «Згуртованість та регіональний розвиток України» (UCORD).

Проект міжнародної технічної допомоги «Згуртованість та регіональний розвиток України» (UCORD) оголосив переможців відбору пілотних областей. За результатами відбору Тернопільська область отримає підтримку від проекту.

Мета проєкту UCORD — аби громадяни, бізнес та держава сприяли ефективному та злагодженому регіональному розвитку. Його реалізація розрахована на 12 років із загальним бюджетом 18 млн швейцарських франків. Проєкт узгоджено з цілями і завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та включає такі компоненти:

підтримка агенцій регіонального розвитку;

покращення надання державних послуг з акцентом на навколишнє середовище;

соціальна згуртованість в Україні.

Довідково: проект UCORD «Згуртованість та регіональний розвиток України», який реалізується спільно зі Швейцарією. Це один із флагманських проектів у сфері державної регіональної політики. На першому етапі з 20 Агенцій регіонального розвитку було відібрано 10, на другому Етапі – 4 АРР. Після оцінювання заявок і презентацій представниками Міжнародної консультативної панелі, а також Посольством Швейцарії в Україні вирішено підтримати заявки Тернопільської, Сумської, Хмельницької та Вінницької АРР.