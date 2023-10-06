У Тернополі здають в оренду частину стіни адмінбудівлі

Запрошуємо 17 жовтня взяти участь в аукціоні оренди частини фасаду адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації.

🏘 Цільове призначення об’єкта оренди — розміщення зовнішньої реклами.

💰Стартова ціна — 3 160,76 грн.;

⌛️Прийом пропозицій до участі — до 16.10.2023 20:00;

🗓 Дата аукціону — 17 жовтня 2023 року; http://surl.li/lwdun

📏Площа —55 м²;

📍Локація — м. Тернопіль,вулиця Князя Острозького, 14.