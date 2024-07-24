У Тернополі жінка молотком пошкодила шість автомобілів

У Тернополі на вулиці Коновальця 43-річна жінка пошкодила шість автівок.

Про це повідомила тимчасово виконувачка обов’язків старшого інспектора управління Патрульної поліції в Тернопільській області Віта Щупляк.

За її словами, сьогодні, 24 липня, близько 6:26 екіпаж отримав повідомлення про пошкодження авто.

“На місці події було виявлено 43-річну громадянку, яка металевим предметом пошкодила 6 автомобілів. Дві автівки марки Volkswagen, Nissan, Chevrolet, Geely та Hyundai”, — каже Віта Щупляк.

На жінку склали 6 протоколів за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

Віта Щупляк говорить, що громадянка говорила речі не сумісні з реальністю. Патрульним жінка повідомила, що свої дії усвідомлювала і провину визнає.

Суспільне