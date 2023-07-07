У Тернополі жінка найняла няню, яка пиячила

6 липня до працівників поліції за допомогою звернулася мешканка Тернополя. Жінка повідомила, що не може розшукати свою дворічну доньку, яку залишила вдома з нянею. Телефон найманої працівниці не відповідав.

Виїхавши на місце події поліцейські з’ясували, що робітницю для малечі матір знайшла через оголошення. Вона працювала недовго по декілька годин на день. Поліцейські одразу розпочали пошуки дитини. Вони встановили адресу доглядальниці та вирушили до її домівки. Дівчинку виявили в квартирі з нянею, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. На щастя дитина, перебуваючи без належного догляду, не постраждала.

На горе-працівницю правоохоронці склали протокол згідно ст.164 КУпАП (Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону).

Працівники поліції наголошують: пошуки няні чи гувернантки за оголошеннями в мережі Інтернет не гарантують безпеку вашої дитини.

Якщо не звертаєтеся до агентства та не укладаєте угоду, сфотографуйте паспортні дані няні, попросіть медичні довідки. Також варто розпитати про неї у колишніх роботодавців. Особи, які в минулому були проблеми з алкоголем чи наркотиками, можуть становити загрозу для вашої дитини.