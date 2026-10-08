У Тернополі жінка підібрала ключі до приватного будинку та викрала електроінструменти

У Тернополі оперативники встановили 35-річну жительку Зборівської громади, яку підозрюють у крадіжці електроінструментів із приватного будинку. За даними поліції, жінка проникла до приміщення шляхом підбору ключів, а викрадене віднесла до ломбарду.

Про крадіжку на лінію «102» повідомив працівник будівельної бригади. У приватному будинку в Тернополі тривають ремонтні роботи. З приміщення зникли електроінструменти, вартість яких потерпілий оцінив у 11 тисяч гривень.

Оперативники Тернопільського районного управління поліції, встановлюючи обставини крадіжки, з’ясували, що до неї може бути причетна 35-річна жителька Зборівської громади. Як зазначають правоохоронці, жінка раніше вже була судима.

Викрадені електроінструменти, за інформацією поліції, вона віднесла до ломбарду.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання їй запобіжного заходу.