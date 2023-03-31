Судитимуться за собор: УПЦ МП не хоче виїжджати з храму на Тернопільщині

У Кременці священники Української православної церкви московського патріархату продовжують служити в Свято-Миколаївському соборі попри те, що договір на безоплатне користування завершився. Настоятель собору Василій Вознюк повідомив Суспільному, що місцевий історико-архітектурний заповідник не хоче продовжити їм оренду. Це в УПЦ МП вважають незаконним.

Тому, за словами Василія Вознюка, звернулися до Міністерства культури.

“Ми маємо право. Я ходжу сюди з дитинства, з 5 років мене мама сюди привела. Ніколи в житті мені не говорили, що я не українка, що я російська. Я все життя знаю, що я українка, мої діти навчаються в українській школі, я люблю Україну всім серцем. З першого дня війни я почала працювати на армію. Ми пекли, варили, готували, смажили. В мене були такі почуття патріотизму, коли я бачила, як гуртується наш народ. А зараз наш народ просто гноблять. Не дають висловитися. Я хочу, щоб нам дали право вибору. Дайте нам право вибору”, – каже прихожанка Свято-Миколаївського собору в Кременці Тетяна.

Прихожанка собору Тетяна. Суспільне Тернопіль

Договір про безоплатне користування між Українською православною церквою та Кременецьким історико-архітектурним заповідником завершився, відтак заповідник хоче, щоб громада УПЦ вивільнила приміщення собору, розповів директор заповідника Вадим Микулич.

“Закінчився договір безоплатного користування 12 лютого. До цього часу священники Свято-Миколаївського собору відмовляються залишити державне майно, власне, це приміщення. Тому заповідник підготував позов до Господарського суду і 4 квітня буде засідання Господарського суду”.

Вадим Микулич. Суспільне Тернопіль

Щоб дізнатися позицію священників УПЦ, впродовж двох днів кореспонденти Суспільного приходили на територію собору. Нам відповіли, що настоятеля Василія Вознюка немає на місці. Ми зателефонували до нього, говорити на камеру він відмовився, однак поспілкувався телефоном. Каже, готові укласти договір оренди та сплачувати гроші за це.

“Ви спитайте в ДІАЗу, чому вони не дають нам користуватися тим, що надбане нами, нашою громадою за 200 років. І тим більше, з 1991 року, коли ми стали юридичною особою, ДІАЗу ще не було. Якщо ви хочете допомогти, то біжіть у ДІАЗ і скажіть їм, щоб діяли згідно закону. Нас позбавляють права користувача”, – розповів настоятель Свято-Миколаївського собору в Кременці.

Свято-Миколаївський собор в Кременці. Суспільне Тернопіль

Василій Вознюк каже, продовжують служити в соборі. На запитання, що робитимуть далі, – будуть виїжджати з приміщення чи ні, відповів:

“Наші подальші дії – спасатися, як хто може, як нам держава укаже, так і будемо спасатися. Ми в правовій державі, як закон вирішить і, наскільки це все буде вагомо, – так ми будем жити далі”.

УПЦ МП не хоче виїжджати з храму в Кременці. Суспільне Тернопіль

Офіційний коментар про користування Свято-Миколаївським собором є й на сайті Тернопільської єпархії УПЦ. У ньому йдеться, що оскільки собор є пам’яткою архітектури національного значення, без рішення Міністерства культури передати майно Кременецькому заповіднику не можуть.

Ми надіслали інформаційний запит у Мінкульт, щоб дізнатися, чи планують продовжувати договір оренди з громадою парафії Святителя Миколая УПЦ, чекаємо відповіді.

На сьогоднішньому брифінгу обласної військової адміністрації начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол сказав, що щодо собору також є кримінальне провадження.

“Комісія, яка була зібрана від заповідника та Міністерства культури, зафіксувала факт, що володільці, які користувалися, згідно договору про безоплатне користування, відмовилися передавати храм назад у користування держави. Є позов до Господарського суду про виселення представників УПЦ з цього приміщення. Поліцією порушено кримінальне провадження за матеріалами СБУ по окремих статтях. Був проведений огляд приміщення, церкви собору, інших приміщень, які знаходяться на території цього монастиря, зафіксовано окремі зміни в архітектурі, у використанні землі володільцями. Відповідно, будуть прийняті процесуальні рішення після проведення експертиз”.

Також кореспонденти Суспільного поспілкувалися з жителями Кременця.

“Моя думка одна. Тільки на українську переходити. Мій шваґро, мій зять, мої всі на війні. І я за те, щоб була Україна та українська церква”, – каже місцева жителька Неоніла Дерень.

Неоніла Дерень. Суспільне Тернопіль

“Я знаю, що українське повинне бути в Україні. Більше я не знаю нічо казати”, – сказав Богдан Краль.

Богдан Краль. Суспільне Тернопіль

“Ви зараз добре знаєте, що війна йде і зовсім неправильно поступають і віряни, і батюшки. Я не знаю, як те питання вірно вирішити, але, на мою думку, держава правильно робить”, – говорить ще одна місцева жителька, яка не назвалася.

Жителька Кременця. Суспільне Тернопіль

“Має бути українська церква. Тільки українська церква. Московського патріархату не повинно бути в Україні”, – розповів житель Кременця Ігор Бендасюк.