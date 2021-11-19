У Тернополі зібралися десятки поліцейських, щоб підтримати колег, яких обвинувачують у смерті затриманих

Розгляд апеляційних скарг на вирок шістьом працівникам патрульної поліції Львівської області розпочав Тернопільський апеляційний суд 18 листопада. Під стінами суду зібралися групи підтримки обвинувачених і потерпілих.

Особливо багато було прихильників поліцейських – до Тернополя з’їхалися представники асоціації ветеранів поліції Львівської області, понад півсотні ТОРівці (співробітників підрозділів тактико-оперативного реагування) з різних міст України. На захист колег прибув перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Правоохоронці принесли з собою великі плакати зі словами підтримки колег.

– Ми віримо і розраховуємо на справедливе рішення Тернопільського апеляційного суду, адже наші патрульні виконували свої службові обов’язки! Разом і до кінця, – написав на своїй сторінці у Facebook Білошицький.

Зазначимо, що вироком Галицького районного суду Львова, шестеро поліцейських засуджені до 8 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, що призвело до смерті 22-річного львів’янина Володимира Клима. Юнак задушився пакетиком з канабісом, який проковтнув під час обшуків поліцейськими. Випадок стався у Львові у 2018 році під час перевірки закладу “Національна лотерея”. Згідно з вироком суду першої інстанції, це сталося внаслідок насильницьких дій працівників поліції, які не надали потерпілому допомоги, а зв’язавши руки, позбавили можливості допомогти собі самому. До приїзду швидкої юнак помер.

Апеляційні скарги на вирок Галицького районного суду подали обидві сторони – і обвинувачені, і потерпілі. Рідні покійного юнака вважають, що вирок поліцейським є надто м’яким і вимагають максимального покарання за кваліфікованою їм статтею – 10 років.

– Йдеться про позбавлення життя моєї дитини. Я вимагаю збільшення покарання, – каже мама покійного Володимира Наталія Клим. – Я вважаю, що 8 років – це замало за вбивство мого сина. Максимум по цій статті. У них немає пом’якшуючих обставин, щоб їм дали менше.

Батьки та брат Володимира Клима принесли до суду плакати та портрет юнака. Серед них і фото після смерті хлопця, де видно численні забої на обличчі та сліди від наручників на руках.

Обвинувачені патрульні прийшли на суд у службовій формі. А колеги які, були присутні на засіданні, а це керівники управлінь патрульної поліції з різних областей України, віталися з ними потисками рук та обіймами, висловлюючи свою підтримку.

До Тернопільського апеляційного суду цю справу передав Верховний суд України на прохання голови Львівського апеляційного суду. Оскільки там не вистачало необхідної кількості суддів для утворення складу колегії. Всі судді вже брали участь у цій справі на стадії досудового слідства. Водночас потерпіла у справі, мама покійного юнака, як йдеться в ухвалі, просила Верховний суд не скеровувати матеріали кримінального провадження до Тернопільського апеляційного суду, оскільки вважає, що він необ`єктивний та упереджений. А також на її думку, можливий тиск на суд з боку обвинувачених. Однак матеріали провадження все ж передали до Тернопільського апеляційного суду, як найбільш територіально-наближеного.

Захисники обвинувачених у своїх апеляційних скаргах просять суд вирок скасувати, працівників патрульної поліції визнати невинними, а справу закрити.

– Цей вирок є незаконним і на мою думку, підлягає скасуванню. Прошу суд виправдати шістьох поліцейських за відсутністю складу злочину, – звернувся до суду один із захисників Василь Притула.

До слова, у групі захисту обвинувачених є відомі адвокати: Андрій Федур, який вів справу атовця Андрія Пекельного, а також Василь Притула та Володимир Рубінський, які є представниками потерпілих у справі вбивства тернопільської тату-майстрині Тетяни Підвашецької.

Під час засідання 18 листопада в суді виступили зі своїми аргументами двоє захисників обвинувачених, висловитися мають ще четверо, а також потерпілі. Відтак суд оголосив перерву до 26 листопада.

Терен