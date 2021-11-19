Велике будівництво у Підволочиську

На вулиці Тернопільській у Підволочиську триває капітальний ремонт дороги.

Дорожники зняли верхній шар старого асфальту, а на розширеній проїжджій частині облаштовують нову основу, глибина якої в окремих місцях доходить до 1,5 метри.

За сприятливих погодних умов із наступного тижня мають перейти до асфальтування. Станом на сьогодні змонтовані та забетоновані водостічні колектори, після асфальтування облаштують нові тротуари, встановлять якісне освітлення.

Наразі роботи відбуваються на ділянці дороги, де немає підземних комунікацій. Заміну і перенесення комунікацій розпочнуть вже наступного року.

Після капремонту за програми “Велике будівництво” Президента України дорога служитиме десятки років.