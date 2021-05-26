У Тернополі змагалися кінологи (фото)

Вівчарка Джесі та кінолог Олександр Чепорнюк вибороли першість у бригадних змаганнях кінологів, які відбувалися протягом тижня у Тернополі. Участь у змаганнях 5 військовослужбовців та службові собаки обласного центру, Львова та Дрогобича. Про це сьогодні повідомила речниця 2 Галицької бригади Національної гвардії України Аліна Новікова.

За її словами, кінологи разом зі своїми вихованцями долали смугу перешкод, демонстрували навички собак із загального курсу дресирування, виконували вправи зі слідової роботи, затримували правопорушника та здійснювали пошук речей по запаху.

Тепер вони виступатимуть на змаганнях Західного оперативно-територіального об’єднання, які відбудуться у червні, пише Суспільне

Олександр Чепорнюк вже вдруге займає перше місце на цих змаганнях. Минулого разу він взяв призове місце із службовим собакою Максом.

“Разом з Максом ми представляли нашу бригади на змаганнях Західного оперативно-територіального об’єднання. На тих змаганнях ми посіли друге місце. Тепер я розраховую лише на перше. Собака готова до цього, тому, думаю, не схибимо”, – розповів сержант Олександр Чепорнюк.