Незаконне проникнення та хуліганські дії: у поліції таки відкрили кримінальні провадження проти 5 нападників на дім АТОвця

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що проти нападників на дім АТОвця, таки відкрили два кримінальних провадження.

На запит “Тернополян“, в Офісі Генерального прокурора України розповіли про хід розслідування справи щодо нападу на дім АТОвця у селі Глещава, Теребовлянського району, що на Тернопільщині, на Великдень цього року.

“Слідчим відділом відділення поліції №3 міста Теребовля Тернопільського РУ поліції ГУ НП У Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 162 КК України, за фактом незаконного проникнення із застосуванням насильства 02.05.2021 на територію домоволодіння у селі Глещава, Тернопільської області, а також 07.05.2021 за частиною 2 статті 296 КК України за фактом вчинення 02.05.2021 хулігантських дій групою осіб стосовно П. У вказаних провадження П. визнано потерпілим”, – йдеться у повідомленні з офісу Генерального прокурора України.

Також з Офісу Генерального прокурора повідомили, що на сьогоднішній день, будь-яким особам про підозру не повідомлялось та запобіжні заходи не обирались, натомість триває досудове розслідування.

“З метою ефективного проведення досудового розслідування Офісом Генерального прокурора 11.05.2021 та 18.05.2021, відповідно визначено підслідність у згаданих кримінальних провадженнях за Головним слідчим управлінням Національної поліції України, – йдеться у листі”.