У Тернополі зміни у розкладі тролейбусних маршрутів

У зв’язку з вкладанням верхнього шару дорожнього покриття розв’язки вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – просп. Злуки, будуть внесені зміни в тролейбусну маршрутну мережу, а саме:

6 вересня з 10:00 год

тролейбусний маршрут №5 – з вул. Миколи Гоголя повертатиме на міст біля політехнічного університету, далі по просп. Степана Бандери на Збаразький поворот, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки і далі по маршруту.

тролейбусний маршрут №7 – з вул. Богдана Хмельницького їхатиме в тунель, з тунелю повертатиме праворуч на вул. Вояків дивізії «Галичина» попри естакаду виїжджатиме на просп. Степана Бандери, Збаразький поворот, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки і далі по маршруту.

тролейбусний маршрут №8 – курсуватиме на ділянці «Газопровід-Ринок».

тролейбусний маршрут №9 – з вул. Богдана Хмельницького поїде в тунель, з тунеля повертатиме праворуч на вул. Вояків дивізії «Галичина» попри естакаду виїжджатиме на просп. Степана Бандери, Збаразький поворот, вул. 15 Квітня, просп. Злуки, з просп. Злуки повертатиме праворуч на вул. Мирона Тарнавського до 11 школи і далі по маршруту.

тролейбусний маршрут №11 з вул. Богдана Хмельницького поїде в тунель, з тунеля повертатиме праворуч на вул. Вояків дивізії «Галичина» попри естакаду виїжджатиме з лівим поворотом на просп. Степана Бандери, вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича, вул. 15 Квітня, вул. Київська і далі по маршруту.

7 вересня (за необхідності 8 вересня) з 10:00 год