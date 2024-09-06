У Тернополі зміни у розкладі тролейбусних маршрутів
У зв’язку з вкладанням верхнього шару дорожнього покриття розв’язки вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – просп. Злуки, будуть внесені зміни в тролейбусну маршрутну мережу, а саме:
6 вересня з 10:00 год
- тролейбусний маршрут №5 – з вул. Миколи Гоголя повертатиме на міст біля політехнічного університету, далі по просп. Степана Бандери на Збаразький поворот, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки і далі по маршруту.
- тролейбусний маршрут №7 – з вул. Богдана Хмельницького їхатиме в тунель, з тунелю повертатиме праворуч на вул. Вояків дивізії «Галичина» попри естакаду виїжджатиме на просп. Степана Бандери, Збаразький поворот, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки і далі по маршруту.
- тролейбусний маршрут №8 – курсуватиме на ділянці «Газопровід-Ринок».
- тролейбусний маршрут №9 – з вул. Богдана Хмельницького поїде в тунель, з тунеля повертатиме праворуч на вул. Вояків дивізії «Галичина» попри естакаду виїжджатиме на просп. Степана Бандери, Збаразький поворот, вул. 15 Квітня, просп. Злуки, з просп. Злуки повертатиме праворуч на вул. Мирона Тарнавського до 11 школи і далі по маршруту.
- тролейбусний маршрут №11 з вул. Богдана Хмельницького поїде в тунель, з тунеля повертатиме праворуч на вул. Вояків дивізії «Галичина» попри естакаду виїжджатиме з лівим поворотом на просп. Степана Бандери, вул. Слівенську, вул. Лесі Українки, вул. Тараса Протасевича, вул. 15 Квітня, вул. Київська і далі по маршруту.
7 вересня (за необхідності 8 вересня) з 10:00 год
- тролейбусний маршрут №8 курсуватиме на ділянці «Газопровід-Ринок».
- тролейбусні маршрути № 9 та №11 знімаються з маршрутів.
- тролейбусний маршрут №10 з вул. Мирона Тарнавського повертатиме ліворуч на просп. Злуки, з просп. Злуки поїде на вул. 15 Квітня, вул. Тараса Протасевича, вул. Лесі Українки, вул. Слівенську, просп. Степана Бандери, вул. Руську, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, вул. Миколи Гоголя, з вул. Миколи Гоголя повертатиме на міст біля політехнічного університету, просп. Степана Бандери і далі по маршруту.