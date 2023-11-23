За 10 місяців податківці Тернопільщини зафіксували майже 400 порушень при здійсненні торгівлі алкоголем, тютюном та пальним

Упродовж січня-жовтня цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 380перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

За результатами проведених перевірок встановлено 376порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

– 81 факт роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

– 47 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

– 51 факт торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

– 33 факти реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

– 28 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

– 16 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

– 8 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

– інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на суму понад 12 млн гривень.