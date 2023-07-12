У Тернополі змінили цільове призначення ділянки: замість дитсадка «виросте» черговий храм

На «Канаді» в Тернополі станом на зараз є вже 5 церков. Та УГКЦ планує збудувати тут ще один храм. І це при тому, що в єдиному на мікрорайоні ДНЗ по 40-50 діток в групі.

Місцеві жителі від такої новини просто «в захваті», адже раніше дана ділянка, яку виділили під будівництво, призначалася саме для спорудження закладу освіти на вул. Рєпіна.

Зокрема, йдеться про територію поблизу станції швидкої допомоги. У суботу, 1 липня, там посвятили Хрест та Наріжний камінь для будівництва Храму Св. Апостола Юди Тадея УГКЦ.

До 16 лютого 2023 року ця ділянка призначалась для “будівництва та обслуговування будівель закладів освіти”. Після 16 лютого цільове призначення змінили на “для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій”, повідомляє сайт terminovo.

Люди не розуміють, звідки логіка таких дій, мовляв, на «Канаді» немає кому ходити і в ті храми, що вже збудовані, а тут ще один планують відкрити.

“Може все-таки в цьому місці доцільніше було б дитячий садок збудувати? Адже район максимально потужно забудований, ні клаптика вільного місця та жодних зелених насаджень. До речі, будівництво багатоповерхівок тут, на Канаді, досі активно ведеться. Єдиний садок на ВСЮ КАНАДУ #33 переповнений, по 40-50 діток у групі. Але, на жаль, збудувати садок з думкою про майбутнє наших дітей нікому не вигідно. Сумно….”, – пишуть у соцмережах.

А що ви думаєте з цього приводу?