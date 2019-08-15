Невелика світла будівля з незвичним круглим дахом — астрономічна перлина Тернопільщини

Невелика світла будівля з незвичним круглим дахом. Це і є астрономічна перлина Тернопільщини, або, як її ще назвав учасник клубу любителів астрономії “ТерАстро” Андрій Ревун, – місце сили науки! Дуже влучна назва. Лозівська астрономічна обсерваторія здобуває все більше і більше прихильників. Сюди приїжджають люди, які прагнуть бути більш обізнаними в науці, виявляють потяг до вивчення астрономії. Астрономічні вечори в ЛАО – це не лише спостереження за небесними тілами, це також пізнавальний астролекторій, демонстрація основ астрофотографування, спілкування у дружній атмосфері і цікаво проведене дозвілля.



12 серпня 2019 року астролюбителі у різних куточках України спостерігали пік Персеїдів. Це один із найпотужніших метеорних потоків, названий за сузір’ям Персея. Персеїди можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності – з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12-13 серпня. Земля в цей час проходить через уламки комети Свіфта-Туттля, які створюють величезний шлейф. У довжину він сягає багатьох мільярдів кілометрів і складається з крихітного пилу. Комета наближається до Землі лише один раз на 133 роки, але через її хвіст Земля проходить щороку. Уламки породи, що вилетіли з ядра цієї комети, потрапляючи до атмосфери Землі, спалахують у ній, наче зірки. Астролюбителі Тернопільщини, хто так чи інакше вважає себе частинкою ЛАО, не могли прогавити нагоди подивитися на так званий зорепад саме в обсерваторії.



Астрономічні вечори в ЛАО знову приймали відвідувачів та поціновувачів космосу. Традиційно дивилися в телескопи на фаворитів спостережень – Місяць, Юпітер, Сатурн. На локації працювали Михайло Шемеля, Юрій Стоянов, Богдан Плисюк, Олег Бутковський.

Окрім цікавинок про зірки, наш метр зоряного неба Богдан Васильович Плисюк розповів ще й про планети. Відвідувачі почули про Сатурн та один із його найбільших супутників – Титан, який є другим за розміром супутників у Сонячній системі (перший Ганімед – супутник Юпітера). Титан є більшим за планету Меркурій, хоча і поступається їй у масі.

У будівлі обсерваторії Андрій Ревун за домопогою комп’ютерного обладнання продемонстрував сам процес фотографування об’єктів глибокого космосу і показав окрасу ЛАО – 375-міліметровий телескоп системи Ньютона з коректором поля на монтуванні тернопільського виробництва “Білий лебідь” (WSF-240). Цієї ночі впродовж години вдалося отримати демонстраційне фото емісійної туманності “Вуаль” (IC 1340).

Коли ж Місяць нарешті дозволив зазирнути в зоряне небо, ми змогли побачити більше метеорів. Нарахували близько 15 штук, декілька великих, які залишили по собі неймовірно гарний зоряний шлейф, та більшість була маленькими. Можливо, наступного року нам пощастить більше і пік Персеїдів припаде на безмісячну ніч.

Автор: Tania Svynaryk-Ivashchenko‎

Фото з групи АстроТернопіль

Джерело: соцмережі