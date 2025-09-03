Тернопільщина посилює контроль: масові заходи під суворим контролем

Рада оборони Тернопільської області ухвалила нове рішення щодо додаткових заходів безпеки під час воєнного стану. Відтепер усі структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад, а також підприємства, установи й організації всіх форм власності зобов’язані завчасно погоджувати проведення масових заходів із комендантом області.

Рішення ухвалене на виконання листа Прем’єр-міністра України від 27 серпня 2025 року № 47-01/1353, а також з урахуванням раніше прийнятих рішень Ради оборони області та наказу начальника обласної військової адміністрації щодо комендантської години.

Погодження масових заходів здійснює комендант Тернопільської області Віктор Агеєв, який одночасно є начальником Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

Звернення щодо погодження заходів можна надсилати на електронну адресу: och_tzvvsp@post.mil.gov.ua.