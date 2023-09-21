23:34 | 21.09.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі зник 14-річний хлопчик

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Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Романа Ромчика Ярославовича 2009 року народження.

Хлопчик проживає в селі Кобзарівка Тернопільської міської громади. 21 вересня він близько 17 години вийшов з приміщення Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, де перебував на лікуванні та не повернувся.

Якщо ви бачили неповнолітнього, або володієте інформацією про його місцеперебування, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 067 369 98 96 або на лінію “102”.

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