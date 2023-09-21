23:35 | 21.09.2023
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На війні загинув Юрій Гринівецький з Тернопільщини

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Сумна звістка вчергове прилетіла у Збаразьку громаду. Повідомляє голова громади Роман Полікровський.

Земляк зі Стриївки Юрій Гринівецький назавжди залишиться 33-річним.
Молодий солдат загинув 19 вересня, захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників. Старший водій мотопіхотної роти в/ч А 4532 під час виконання бойового завдання отримав поранення не сумісне з життям в районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області.
Україна втратила ще одного Героя, родина втратила дорогу людину.
Щиро співчуваємо непоправному горю близьких. 
Вічна пам’ять відважному Герою!

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