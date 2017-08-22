У Тернополі зник 14-річний хлопчик

21 серпня, близько 18 год. до правоохоронців надійшло повідомлення від жителя Чортківщини про те, що в районі тернопільського автовокзалу зник його 14-річний син.

Чоловік розповів, що приїхав з сином до Тернополя на закупи. Готуючись до від’їзду додому, сказав хлопцеві сідати в автобус, на який були придбані квитки, а сам відлучився на декілька хвилин. Коли ж повернувся, дитини у транспорті не було, а телефон був вимкнений.

Батько дві години самостійно шукав хлопця та зрештою зателефонував на лінію 102.

Поліцейські негайно виїхали на місце події та зорганізували пошуки школяра. Оглядали прилеглу територію, розважальні заклади, опитували людей. Відтак з’ясувалося, що хлопчина сів не в той автобус, яким доїхав до в Гусятина.

На даний час неповнолітній перебуває вдома. За час своєї відсутності жертвою злочинів не став.