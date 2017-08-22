Випускниця тернопільського медичного університету Інна Пакуляк потребує допомоги

Потребує допомоги випускниця 2013 року ТДМУ Пакуляк Інна Ярославівна. Молода жінка, мама, лікар-невропатолог Борщівської ЦРКЛ.

Понад 10 років родина бореться з тяжким автоімунним захворюванням – первинний склерозуючий холангіт, аутоімунний гепатит.

На сьогодні Інна потребує трансплантації печінки.

Операцію готові зробити у Білорусі в Республіканському науково-практичному центрі трансплантації органів та тканин, однак потрібні чималі кошти – близько 130 000 доларів США. Зібрати такі гроші самостійно сім’ї не під силу. Выписка

Родина просить про допомогу.

Перерахувати кошти можна на картку

Приват Банку 5168 7573 2177 4343

(гривневий рахунок)

відкрито на ім’я матері Пакуляк Марія Василівна

Контактний номер до батька Інни – 097-741-17-54 Ярослав Ілліч та до чоловіка – 067-901-14-05 Олег.