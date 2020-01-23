У Тернополі зник 24-річний Олександ Балабан

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Балабана Олександра Юрійовича, 1996 року народження, жителя міста Тернопіль.

Хлопець вранці, 22 січня, вийшов з дому та досі не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Був одягнений у чорну куртку, сині джинси, коричневі кросівки та синю шапку.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».