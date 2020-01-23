У Бережанах дві сестри напали та пограбували дівчину

Про побиття та пограбування в місцеве відділення поліції надійшло повідомлення від потерпілої.

Двадцятидворічна жителька Бережан заявила, що на неї зі спини напало двоє невідомих осіб в капюшонах, кілька разів вдарили по голові руками та відібрали сумку з гаманцем й грошима – 1500 гривень. Потерпіла каже, що серед нападників ймовірно була одна жінка.

За словами начальника Бережанського відділу поліції Сергія Горяного, злочин трапився 20 січня близько 00:10 в райцентрі, неподалік міського стадіону. Територія не освітлена і людей поруч не було. Після злочину нападники втекли.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами стало відомо, що до грабежу причетні дві рідних сестри – одна з них неповнолітня, а в іншої двадцятичотирирічної нападниці уже є троє власних діток.

На момент злочину обоє були в стані алкогольного сп’яніння. Речові докази правоохоронці у дівчат вилучили, гроші сестри частково витратили на власні потреби. Свій вчинок не пояснюють, кажуть, що не сподівалися, що їх викриють, оскільки було темно.

Тепер нападницям доведеться відповідати перед законом відповідно до статті 186 частина 2 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Правоохоронці звертаються до мешканців краю, своєчасно повідомляти про злочини, оскільки кожна хвилина може віддаляти від розкриття правопорушення і дозволятиме зловмисникам втекти і залишитися непокараним, – повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.