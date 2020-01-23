13:01 | 23.01.2020
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Афіша Тернополя 

Легендарний фронтмен «Машины времени» Андрій Макаревич приїде у Тернопіль!

Irena 0 Views Прокоментуй!

29 квітня в ПК “Березіль” виступить легендарний Андрій Макаревич зі своїм джазовим проектом YO5.

Фронтмен «Машины времени» в джазі вже понад 15 років. За цей чималий термін він встиг співпрацювати з десятком іменитих музикантів. Якщо в попередніх своїх проектах Макаревич віддавав перевагу біг-бенд з духовими групами і декількома вокалістами, то тепер вирішив спробувати щось цілком протилежне. У Yo5 всього п’ять музикантів, проте вони готові дати фору цілим оркестрам, адже кожен учасник колективу ─ справжній майстер своєї справи.

В програму YO5 входять як культові пісні «Машины времени», так і композиції з сольних проектів її лідера. Презентація нової програми відбулася восени 2015 року. В рамках концертного туру музиканти відвідали Швецію, Фінляндію, Німеччину, Швейцарію, Ізраїль, Грузію, Голландію і Бельгію.

Однак Макаревич не планує зупинятися на досягнутому і з великою завзятістю розширює географію шанувальників колективу.

Квитки: 500-1900 грн.

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