У Тернополі зник молодий чоловік!

Співробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють місцезнаходження 28-річного жителя обласного центру Габ’яка Святослава Ярославовича.

Чоловік у неділю, 9 березня, близько 21:30 вийшов з дому і назад не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 175 см, міцної статури, має чорне волосся. Був одягнений у чорну куртку, чорні штани з жовтим надписом та шапку.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте про його місце знаходження, повідомте працівникам поліції за номерами у Тернополі: (0352) 27-10-22, 27-11-70 або на спецлінію 102.