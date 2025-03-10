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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зник молодий чоловік!

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Співробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють місцезнаходження 28-річного жителя обласного центру Габ’яка Святослава Ярославовича.
Чоловік у неділю, 9 березня, близько 21:30 вийшов з дому і назад не повернувся.
Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 175 см, міцної статури, має чорне волосся. Був одягнений у чорну куртку, чорні штани з жовтим надписом та шапку.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте про його місце знаходження, повідомте працівникам поліції за номерами у Тернополі: (0352) 27-10-22, 27-11-70 або на спецлінію 102.

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