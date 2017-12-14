Сьогодні у Тернополі зупинилися всі тролейбуси. Про це повідомляє Медіатор.

На підстанції ВАТ «Тернопільобленерго» сталося аварійне відключення. Через це у місті зупинився електротранспорт, у деяких мікрорайонах зникло світло.

– Світло зникло у центрі та на «Дружбі». Також зупинилися всі тролейбусі. Кондуктори нічого не коментують, кажуть що зникла електроенергія. Відтак на роботу тернополяни добираються пішки, бо маршрутки – переповнені, – пише на електронну скриньку інтернет-телебачення «МедіаТОР» пан Іван.

У Тернопільобленерго ситуацію поки не коментують. Кажуть, що нам місце аварійного відключення виїхала бригада. Електроенергію вже частково відновили. Всі поломки обіцяють ліквідувати до обіду.