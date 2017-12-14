Через гранату у Тернополі зупинили потяг «Перемишль-Київ»

На п’ятнадцять хвилин потяг Інтерсіті сполученням Перемишль-Київ вимушено затримали працівники колії. Причина – предмет, схожий ззовні на гранату, в одному з вагонів. Небезпечну знахідку виявив під час руху прибиральник. Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким і той перевірив його. Про знахідку повідомив на лінію “102”, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце події виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреної медичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернополі, фахівці оглянули його та вилучили предмет.

За попередньою інформацією – в пакеті знаходився, ймовірно, пустотілий корпус гранати РГД-5. Її передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Працівники поліції встановлюють, хто і куди перевозив небезпечний предмет.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 263 частина 1 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває слідство.