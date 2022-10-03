У Тернполі використання електричних транспортних засобів дозволяється дітям, які досягли 16-річного віку

3 жовтня на засіданні вісімнадцятої сесії міської ради внесено зміни до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Рішення прийнято з метою забезпечення належного комплексного благоустрою та врегулювання питання щодо використання легких електричних транспортних засобів у Тернополі.

Так, правила благоустрою Тернопільської громади доповнено розділом «Порядок використання легких електричних транспортних засобів (електричних самокатів, сегвеїв, гіроскутерів тощо) на території міста Тернопіль».

Порядок є обов’язковим для виконання власниками персональних легких електричних транспортних засобів, користувачами сервісів прокату легких електричних транспортних засобів та їх операторами.

Зокрема, передбачено використання персональних легких електричних транспортних засобів дозволяється особам, які досягли 16-річного віку – виключно на велосипедних доріжках/велосмугах та за умови дотримання швидкісного режиму до 20 км/год.

Дітям до 10 років дозволяється використання персональних легких електричних транспортних засобів тільки у супроводі дорослих, а особам з 10 до 16 років дозволяється самостійно використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби – виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, за умови дотримання швидкісного режиму до 5 км/год.



Використовувати персональний легкий електричний транспортний засіб на вулично-дорожній мережі можна за умови, що він обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами, а у темну пору доби – з увімкненим ліхтарем (фарою) та виділивши себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.



Під час використання персональних легких електричних транспортних засобів особа зобов’язана дотримуватись Правил дорожнього руху і особисто нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за їх порушення.



Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів вживають заходів, спрямованих на дотримання користувачами вимог щодо використання вулично-дорожньої мережі, швидкісних режимів, перерахованих заборон, рекомендацій і правил паркування легких електричних транспортних засобів, визначених в даному Порядку.