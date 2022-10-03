У Тернополі два багатоквартирні будинки повністю відключать від централізованого опалення

3 жовтня на засіданні позачергової 18 сесії міської ради депутатами підтримано рішення про відключення від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води багатоквартирні будинки за адресами вул. Івана Франка, 6-А та вул. Київська,16, враховуючи звернення усіх мешканців даних будинків. Відтак, вони зможуть підключити у своїх домівках індивідуальне опалення.

Нагадаємо, що мешканці багатоквартирних будинків у Тернополі можуть відключитися від централізованого опалення та гарячого водопостачання (ЦО та ГВП), де усі 100% мешканців висловили таке бажання, або у яких більше 50% квартир та нежитлових приміщень вже відключена від ЦО та ГВП. Перелік таких будинків можна переглянути ТУТ.

Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від ЦО та/або ГВП доступний для ознайомлення ТУТ.