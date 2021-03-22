У центрі Тернополя на вулиці Замковій вночі горіла сауна

22 березня 2021 року о 02:38 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні одного з банків, що знаходився на першому поверсі 4-х поверхового будинку в м. Тернопіль по вул. Замкова.

По прибутті до місця виклику чергового караулу встановлено, що за вказаною адресою виникла пожежа в приміщенні сауни в підвальному приміщенні даного будинку, в результаті чого відбулось задимлення приміщення банку та верхніх поверхів.

Під час гасіння осередку пожежі відбулося накопичення та викид продуктів піролізу деревини з подальшою появою вибухової хвилі, в результаті чого чотири рятувальники отримали незначні термічні опіки. Двох з них доправлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану медичну допомогу. Життю та здоров’ю вогнеборців нічого не загрожує.

О 03:35 пожежу локалізовано та о 03:37 ліквідовано на площі 20 м. кв.Внаслідок пожежі знищено приміщення камери сухого жару, 3 дверей. електричний камін, пошкоджено облицювання стін, стелі та меблі сауни.

Всього до гасіння від Управління ДСНС залучено 7 одиниць техніки та 25 рятувальників

Під час гасіння з верхніх поверхів будинку, за допомогою спеціального обладнання врятовано трьох осіб, з них одну дитину, ще п’ять мешканців будинку виведено на свіже повітря.Причина пожежі встановлюється.