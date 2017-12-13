У цій школі Тернополя замість ялинки — зимовий букет

14 грудня в Тернопільській школі №27 ім. Віктора Гурняка (бульвар П. Куліша, 7) відбудеться виставка-конкурс «Замість ялинки-зимовий букет».

Найкращі інсталяції о 13.00 год. визначатиме спеціальне журі.

Виставка-конкурс «Замість ялинки-зимовий букет» спрямована на становлення народно-традиційної культури, здійснення екологічного виховання школярів, формування почуття соціальної відповідальності, небайдужості, прагнення до активних дій з впорядкування й оздоровлення довкілля.