У цьому селі на Тернопільщині цьогоріч вперше відзначили День села

З концертно-мистецької програми під назвою «Бог і Україна!» в Кудобинцях Зборівського району започаткували святкування Дня села. Це гасло для даного населеного пункту має неабияке історичне підґрунтя. Мальовниче село, що в 5 кілометрах від райцентру, розташоване на землі, скропленій кров’ю звитяжців національно-визвольних рухів, починаючи від козаків Богдана Хмельницького і закінчуючи повстанцями ОУН та підпільниками УПА. У повітрі цього населеного пункту витає невичерпний дух патріотизму. У 40-50-тих роках минулого століття саме за участь в національному русі або його підтримку зазнали репресій ледь чи не всі кудобинські сім’ї. Окремих із них виселили на Сибір, а решту каральні органи радянської влади переслідували аж до розпаду колишнього СРСР. Однак жодному із завойовників так і не вдалося схитнути в кудобинцівчан ані віри у Всевишнього, ані національно-патріотичного духу.

На святкові урочини, що проходили на подвір’ї сільського клубу, окрім місцевих жителів завітали не лише вихідці з села, які нині проживають у Тернополі, Зборові та інших населених пунктах нашого краю і в сусідній Львівщини, а й навіть ті, хто волею долі опинився за кордоном. Благословив святкове дійство і його учасників, здійснивши Богосложуння за майбутнє України та громади Кудобинців парох храму Святого апостола Івана Богослова священик ПЦУ Миколай Пайкуш.

Пісенне мистецтво, присвячене Богові та Україні, подарували усім присутнім гості із Золочева та з села Прісівці, котре входить до тієї ж Млиновецької сільради, що й Кудобинці. В особливо піднесеній духовній атмосфері із захопленням слухали виступ місцевого церковного хору в складі Марії і Василя Шкоруп, Марії і Володимира Чайківських, Ірини Поцілуйко, Марії Боднар,Степана Возінькевича та Наталі Оленко. Оскільки концертне дійство відбувалося поруч з автошляхом Зборів – Почаїв, то чимало з випадково проїжджаючих зупиняли свої автівки і залишалися до завершення святкування.

Зорганізували День села в Кудобинцях дві ентузіастки культурно-мистецького життя на території Млиновецької сільської ради – завідуюча місцевим клубом Надія Возінькевич і художній керівник клубу в селі Прісівці Людмила Новосад.

– На нашому святкуванні присутні не лише місцеві жителі, тернопроляни, золочів’яни та зборівчани, а й вихідці з села, які нині проживають у різних країнах Європи і навіть у США. Ми старалися, щоб програма дійства сподобалася кожному, хто її побачить. А завдячуємо ми в проведенні Дня села Млиновецькій і Зарудянській сільрадам та ТОВ «Зборівські лани», – стверджує Надія Возінькевич.

На урочини в Кудобинцях прийшли цілими сім’ями і навіть родинами. Уже півстоліття разом подружжя Євгена і Мирослави Боднарів. Обидвоє активні учасники громадського і церковного життя Кудобинців.

– Проведення Дня села згуртовує сільську громаду, надихає її на спільні добрі справи. Тут ми послухали духовних і патріотичних пісень, поспілкувалися між собою, згадали минуле і навіть частково обговорили те, що можемо спільними зусиллями зробити для церкви і села в майбутньому. Сподіваюся, що відзначати День села в нас стане традицією, – зазначив Євген Боднар.

– Такі святкування дуже потрібні для різних поколінь. Саме завдяки їм передається, а це було і під час самого концерту, пісенне мистецтво та загалом наша українська культура від найстарших до наймолодших, – підтримала пана Євгена його дружина.

День села в Кудобинцях відбувався радше не як традиційні урочини, а як родинне свято. До місцевих виконавців під час виступів підходили їхні діти та внуки, бігали поруч та тримали їх за руки. Група добровільних помічників організаторів заходу роздавала учасникам дійства солодощі.

Місцевий підприємець Володимир Савчук частував усіх присутніх на концерті дітей морозивом. А на завершення святкування кожен охочий мав змогу поласувати смачним кулешем. Його куштували поруч із вогнищем, на якому приготували цю страву, і дорослі, і діти.

– Добрий зачин! Можливо не все, як для першого разу, вдалося зробити бездоганно, але справді відчувається загальносільська піднесена атмосфера святкування, на якому можна і подивитися концерт, і зрештою елементарно відпочити, – поділився враженнями від побаченого кудобинцівчанин Віктор Плахов.

Після завершення дійства чимало з його глядачів ще довго залишалися на місці урочин. Свято відбулося на славу.

Джерело: Хата