Іграшки та електротовари не пройшли перевірку: результати ринкового нагляду на Тернопільщині

Упродовж першого півріччя 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели 48 перевірок характеристик продукції в межах державного ринкового нагляду.

Як повідомили в установі, серед проведених перевірок 25 були плановими, а ще 23 — позаплановими. За їх результатами ухвалено 128 рішень про застосування обмежувальних або коригувальних заходів щодо продукції, яка не відповідала вимогам законодавства.

За порушення вимог законодавства посадовці винесли 10 постанов про накладення штрафів на загальну суму 357 тисяч гривень. Усі кошти вже надійшли до державного бюджету.

Загалом перевірено 707 одиниць продукції та 8 пар виробів на відповідність вимогам технічних регламентів. Для лабораторних досліджень відібрали 8 зразків товарів — зокрема іграшки та електротовари.

Результати випробувань показали, що всі відібрані зразки не відповідали вимогам чинних технічних регламентів.

Окрім контрольних заходів, фахівці Держпродспоживслужби проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів, студентів та підприємців, а також брали участь у роботі регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», де роз’яснювали норми законодавства у сфері захисту прав споживачів, реклами, ринкового нагляду та ціноутворення.

У відомстві наголошують, що й надалі працюватимуть над тим, щоб на ринку була представлена безпечна та якісна продукція, а права споживачів залишалися захищеними.