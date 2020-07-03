У Вишнівецькому палаці експонують копії чудотворних ікон з-понад 50 країн світу

Відома тернопільська культурно-освітня діячка, заступник голови Тернопільського обласного відділення Українського фонду культури Марія Тройчак у Вишнівецькому палаці представила копії чудотворних ікон України та світу, які колекціонує впродовж 19 років.

Виставку організовано з ініціативи і за сприяння українського поета, журналіста та громадського діяча Володимира Барни.

Серед гостей які висловили свої враження та привітали пані Марію були: депутат Тернопільської обласної ради Богдан Яциковський, голова Збаразької районної державної адміністрації Любомир Балук, начальник відділу культури і туризму Збаразької районної державної адміністрації Олег Гафткович, представники місцевої влади – перший заступник Вишнівецького селищного голови Оксана Янкова, секретар селищної ради Марія Волинець та начальник Вишнівецького відділу НЗ «Замки Тернопілля» Микола Кибалюк.

Володимир Барна наголосив, що саме Марія Тройчак сьогодні єдина в Україні жінка, яка змогла зібрати значну колекцію копій чудотворних ікон України та світу.

Тройчак Марія Іванівна родом із села Магдаліївка Підволочиського району, а сьогодні вона є директором медичного центру народної медицини «Барвінок», головою Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Зелена планета», членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України», володаркою титулу «Жінка року», учасником шостої міжнародної зустрічі «Мальта», де отримала Міжнародну золоту медаль, членом світової асоціації лікарів-католиків, делегатом ХІІ всесвітнього конгресу Європейської асоціації лікарів, що відбувся у Барселоні (Іспанія) та в місті Люрді (Франція).

У складі Асоціації лікарів-католиків Марія Іванівна побувала у 52 країнах світу. Із кожної поїздки вона привезла ікону. У колекції Марії Тройчак є образи з Меджугор’є, де вона побувала аж 11 разів, Люрду, Фатіми, Єрусалиму, Іспанії, Афону, Голландії, Мальти, Італії та ін.

На виставці представлено тільки частину духовного скарбу зібраного Марією Тройчак (93 з-понад 200 ікон). Відвідувачі виставки зможуть побачити копії ікон з Духовних святинь різних конфесій, на них – Пресвята Богородиця, Ісус Христос та Святі. Чудотворні святині з України, Італії, Іспанії, Ізраїлю, Португалії, Німеччини, Франції, Чехії, Словенії, Сербії, Хорватії, Польщі, Австрії, Угорщини та інших країн протягом місяця можна оглянути в одному залі Вишнівецького палацу. Тож запрошуємо усіх бажаючих!



Молодший науковий співробітник

Вишнівецького відділу

НЗ «Замки Тернопілля»

Мавдюк М. Р.