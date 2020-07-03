Хто на Тернопільщині «Молода людина року»?

2 липня в саду Борщівського агротехнічного коледжу на імпровізованому святковому майданчику під відкритим небом відбулося нагородження переможців і номінантів районного конкурсу «Молода людина року».

Вітаємо номінантів Борщівської ОТГ:

Анастасію Пакуляк, ученицю 8 класу Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 у номінації «Учень року»;

Руслану Лукіянчук, ученицю Борщівської школи мистецтв у номінації «Молодий талант року»;

Назарія Стангрета, члена волейбольної команди «Олімп» Борщівської ОТГ, головного спеціаліста відділу архітектури. містобудування та житлово-комунального господарства Борщівської міської ради у номінації «Молодий спортсмен року»;

Марію Зубик, завідувача бібліотеки-філії с. Королівка КУ «Борщівська публічна бібліотека» у номінації «Молодий працівник культури року»;

Богдана Малюгу, керівника гуртків («Мандрівник» та геологічне краєзнавство) будинку дитячої творчості м.Борщів у номінації «Молодий педагогічний працівник року».

Гордимося вами, бажаємо вам планів й перспективи, і успіхів небаченої зливи. – йдеться на сторінці Борщівської ОТГ у Facebook. – Ви – авангард, майбутнє лиш за вами, ідіть вперед правдивими стежками!