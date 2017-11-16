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У якій приймальні депутата безкоштовно надавали юридичну допомогу тернополянам

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Нещодавно в громадській приймальні депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського тернополяни мали нагоду отримати безкоштовну консультацію від фахового юриста Василя Чорненького. Вкотре переконалися, що практика переносити питання і в юридичну площину, дозволяє і виборцям, і депутату чіткіше розуміти ситуацію та ефективніше її вирішувати.

“Тернополяни мають можливість безкоштовно отримувати поради щодо своїх приватних проблем та негараздів. Зокрема, люди консультуються в сфері сімейного права, радяться як правильно оформити позовну заяву.Звісно ж, запитують і про проблеми, що стосуються округу. Приміром, як після проведення неякісного капітального ремонту вплинути на недобросовісного підрядника.Тішить, що ініціатива проводити прийом спільно з юристом виявилась настільки корисною. Тому однозначно, що запроваджена практика буде продовжуватися”, – зазначив обранець громади 29 виборчого округу Ігор Турський.

One thought on “У якій приймальні депутата безкоштовно надавали юридичну допомогу тернополянам

  • Михайло, 58 років
    22:28 | 15 листопада, 2017 at 22:28
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    Цей би добрий почин депутата Ігоря Турського та ПОШИРИТИ на всю державу Україна. Він і прозвітувати перед своїми виборцями зможе про свою депутатську роботу. Досить того що громадську приймальню зорганізував, людей не боїться, йде до них з чистим серцем. А от в нас на 167-му виборчому окрузі (депутат до ВРУ – Олег Степанович Барна) такого не побачиш. “Громадська приймальня” значиться на табличці на дверях будівля органу виконавчої влади району,що прямо суперечить законодавству. Але це ще можна скинути з рахунку. А от те, що приймальня тільки “для близіра”, нема дня, щоб там хтось був, нема й номера телефону, по якому можна щось чи когось відшукати. “Мертвонароджене дитя”, в виборчий період – штаб районної виборчої комісії. От таке ОЧКОВТИРАТЕЛЬТВО… Запитаю я Парубія скільки коштів він дає цьому депутату на ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ для здійснення депутатської діяльності, бо той дупутат думає що на його окрузі – всі барани, а він, будучи в комісії ВРУ по боротьбі з корупцією, все зможе “загладити” якщо хтось когось про щось запитає. А всі нижчі рангом депутати районної чи селищної ради дивлячись на такого депутата, та й собі так роблять. Навіть нема в сільських радах графіків прийому депутатами любого рівня. “Файну” маємо ВЛАДУ ВИБОРНУ !
    Доки будемо баранами ?? Та чи запрацює самоврядування “на повні груди”, згідно з буквою і духом закону ??

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