У якій приймальні депутата безкоштовно надавали юридичну допомогу тернополянам

Нещодавно в громадській приймальні депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського тернополяни мали нагоду отримати безкоштовну консультацію від фахового юриста Василя Чорненького. Вкотре переконалися, що практика переносити питання і в юридичну площину, дозволяє і виборцям, і депутату чіткіше розуміти ситуацію та ефективніше її вирішувати.

“Тернополяни мають можливість безкоштовно отримувати поради щодо своїх приватних проблем та негараздів. Зокрема, люди консультуються в сфері сімейного права, радяться як правильно оформити позовну заяву.Звісно ж, запитують і про проблеми, що стосуються округу. Приміром, як після проведення неякісного капітального ремонту вплинути на недобросовісного підрядника.Тішить, що ініціатива проводити прийом спільно з юристом виявилась настільки корисною. Тому однозначно, що запроваджена практика буде продовжуватися”, – зазначив обранець громади 29 виборчого округу Ігор Турський.