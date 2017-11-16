У якій приймальні депутата безкоштовно надавали юридичну допомогу тернополянам
Нещодавно в громадській приймальні депутата Тернопільської міської ради Ігоря Турського тернополяни мали нагоду отримати безкоштовну консультацію від фахового юриста Василя Чорненького. Вкотре переконалися, що практика переносити питання і в юридичну площину, дозволяє і виборцям, і депутату чіткіше розуміти ситуацію та ефективніше її вирішувати.
“Тернополяни мають можливість безкоштовно отримувати поради щодо своїх приватних проблем та негараздів. Зокрема, люди консультуються в сфері сімейного права, радяться як правильно оформити позовну заяву.Звісно ж, запитують і про проблеми, що стосуються округу. Приміром, як після проведення неякісного капітального ремонту вплинути на недобросовісного підрядника.Тішить, що ініціатива проводити прийом спільно з юристом виявилась настільки корисною. Тому однозначно, що запроваджена практика буде продовжуватися”, – зазначив обранець громади 29 виборчого округу Ігор Турський.
One thought on “У якій приймальні депутата безкоштовно надавали юридичну допомогу тернополянам”
Цей би добрий почин депутата Ігоря Турського та ПОШИРИТИ на всю державу Україна. Він і прозвітувати перед своїми виборцями зможе про свою депутатську роботу. Досить того що громадську приймальню зорганізував, людей не боїться, йде до них з чистим серцем. А от в нас на 167-му виборчому окрузі (депутат до ВРУ – Олег Степанович Барна) такого не побачиш. “Громадська приймальня” значиться на табличці на дверях будівля органу виконавчої влади району,що прямо суперечить законодавству. Але це ще можна скинути з рахунку. А от те, що приймальня тільки “для близіра”, нема дня, щоб там хтось був, нема й номера телефону, по якому можна щось чи когось відшукати. “Мертвонароджене дитя”, в виборчий період – штаб районної виборчої комісії. От таке ОЧКОВТИРАТЕЛЬТВО… Запитаю я Парубія скільки коштів він дає цьому депутату на ОРЕНДУ ПРИМІЩЕНЬ для здійснення депутатської діяльності, бо той дупутат думає що на його окрузі – всі барани, а він, будучи в комісії ВРУ по боротьбі з корупцією, все зможе “загладити” якщо хтось когось про щось запитає. А всі нижчі рангом депутати районної чи селищної ради дивлячись на такого депутата, та й собі так роблять. Навіть нема в сільських радах графіків прийому депутатами любого рівня. “Файну” маємо ВЛАДУ ВИБОРНУ !
Доки будемо баранами ?? Та чи запрацює самоврядування “на повні груди”, згідно з буквою і духом закону ??