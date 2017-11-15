Маніпуляції, які використовує тернопільський мер, щоб запустити котельні на торфі

ДемАльянс Тернопіль пропонує перелік та викриття найбільш знакових маніпуляцій в питанні реалізації проекту котелень на торфі:

1. Заяви, що громадські слухання по запровадженню спалювання торфу на котельнях міста були проведені, – виявилась БРЕХНЕЮ. Громадськими слуханнями директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Чумак А.К. вважає розгляд та затвердження депутатами рішення міської ради «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Тернопіль». Але чому п. Чумак, не відрізняє, чи вперто не хоче відрізняти процедури затвердження рішення міської ради, від процедури громадських слухань?. Більш прямолінійним є пояснення представника підприємства, котре запроваджує в Тернополі обладнання по спалюванню торфу, мовляв, тернополяни упереджені. І саме тому, виходить, спалювання торфу розпочалось, фактично таємно.

2. Наступною БРЕХНЕЮ виявилась заява п. Чумака, що спалювання торфу запроваджується на підставі затвердженого рішенням міської ради плану дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Однак у цьому Плані жодної згадки про торф немає. Окрім того, цей План затверджений саме з метою зменшення викидів парникових газів СО2, скорочення споживання енергоресурсів та збільшення використання альтернативних джерел енергії, відповідно до загальноєвропейської ініціативи «Угода мерів», Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату Кіотського протоколу. Тобто, це намаганням приховати грубе порушення прийнятих міжнародних документів та й самого рішення міської ради.

Те що це брехня підтверджено експертами ЄС, які у своєму листі-відповіді, на наш запит, справедливо зазначають, що торф є викопним паливом і у разі намірів його спалювати, викиди затверджені рішенням міської ради слід перерахувати.

Зрозуміло, що при перерахунку викидів, мови про їх скорочення мінімум на 20%, що є основною умовою рішення міської ради та проекту ЄС, мови бути не може. Адже коефіцієнт викидів торфу у два рази більший за газ.

А ще із цієї відповіді стає зрозумілим, що експертів дивують не тільки ситуація із викидами а й з економічними та екологічними складовими цих намірів тернопільської влади.

3. Черговою БРЕХНЕЮ виявилась і заява, що аналогічні проекти (спалюванню торфу), запроваджено у Львові.

Звернувшись у м. Львів та Львівську обласну адміністрацію, ми отримали очікувану відповідь, що не тільки у Львові, а й у всій Львівській області, використання торфу, як палива в котельнях для опалення та гарячого водопостачання житлових районів багатоквартирних забудов не використовують. А у Львові, навіть таких намірів, в найближчій перспективі, не передбачають.

4. БРЕХНЕЮ виявляється і зауваження, що саме припинення спалювання торфу було причиною відсутності гарячої води у квартирах тернополян. Адже за витрачені уже кошти з бюджету міста на торфову аферу, можна було врегулювати питання постачання газу на міські теплогенеруючі підприємства.

Зараз громаду хочуть переконати, що викиди від торфу перебувають в прийнятних межах максимально-допустимих викидів, не звертаючи уваги на європейські нормативи та взяті на себе зобов’язання. Не відкидаємо, що такий «висновок» скоро з’явиться.

Отже, тепер тільки від тернополян залежить чи дозволять вони в чергове себе обманути. Чи платитимуть за теплопостачання реальну ціну, чи оплачуватимуть вартість дорогої та шкідливої на здоров’я людей торф’яної афери. Чи понесуть автори та покровителі цієї афери відповідальність згідно Українського Законодавства.



